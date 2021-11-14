الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

حدث فى مثل هذا اليوم.. ظهور رأس لونجينوس الجندى الذى طعن جنب المسيح

الكاتدرائية
الكاتدرائية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى ظهور رأس لونجينوس الجندي الذي طعن جنب المسيح.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم تذكار ظهر رأس القديس لونجينوس الجندي الذي طعن جنب المخلص بالحربة وهو على الصليب، وذلك إن الملك طيباروس قيصر أرسل جنديًا إلى القبادوقية لقطع رأس هذا القديس، كما دون في اليوم الثالث والعشرين من شهر أبيب، وقد نفذ الجندي الأمر.

ثم أتى بالرأس إلى أورشليم وسلمه إلى بيلاطس البنطي، وهذا أراه لليهود فسروا لصنيعه، ثم أمر أن يدفن الرأس في بعض الأكوام التي خارج أورشليم، وكانت هناك امرأة آمنت على يد القديس لما بشر بالقبادوق. ولما ضربت رقبته شاهدت استشهاده وهي واقفة تبكي وأصيبت بعد ذلك بالعمى.

فأخذت ولدها وقصدوا أورشليم لتتبارك من الآثار المقدسة، والقبر المحي عساها تبصر . ولدى وصولها المدينة مات ولدها. فحزنت وأفرطت في الحزن على حالها وعدم وجود من يعود بها إلى بلادها. وأثناء نومها أبصرت القديس لونجينوس ومعه ولدها الذي مات، فأرشدها إلى المكان الذي دفن فيه رأسه، وأمرها أن تحمله من هناك. فلما استيقظت بحثت عن المكان حتى وجدته وحفرت في الأرض فخرجت رائحة بخور زكية.

ولما بلغت إلى رأس القديس ابرق منه نور فانفتحت عيناها وأبصرت في الحال، فمجدت السيد المسيح وقبلت الرأس وطيبته ووضعته مع جسد ابنها، ثم عادت إلى بلادها ممجدة السيد المسيح الذي يظهر عجائبه في قديسين.

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