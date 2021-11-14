الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأمريكيون يرفضون ألقابهما الملكية».. استطلاع جديد يكشف انهيار شعبية ميجان وهاري

هاري وميجان
هاري وميجان

كشفت استطلاعات رأي بريطانية، أن الشعبين الأمريكي والبريطاني يرفضون استخدام الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للالقاب الملكية للترويج لصفقاتهما التجارية أو وجهات نظرهما السياسية أو تحقيق طموحهما الشخصي.
وبحسب صحيفة "إكسبرس" البربطانية، وجدت الاستطلاعات أن شعبية ميجان قد انخفضت بشكل حاد في المملكة المتحدة وعبر المحيط الأطلسي. 
وأضافت أن الاستطلاع جاء في أعقاب اعتذار ميجان لمحكمة الاستئناف الأسبوع الماضي لعدم كشفها عن تعاونها مع مؤلفي السيرة الذاتية المثيرة للجدل فايندنج فريدوم، كما تم الكشف عن صدمة رسائل البريد الإلكتروني التي كشفت عن اعترافها بإمكانية تسريب رسالة والدها للاعلام.
وذكرت الصحيفة إن ميجان اقامت الدعوى ضد صحيفة "ميل اون صنداي" البريطانية لنشرها مقتطفات من رسالتها لوالدها توماس في 5 مقالات.
وتابعت أن ميجان واجهت سلسلة انتقادات مؤخرًا لاستخدامها لقبها الملكي عند إجراء سلسلة من "المكالمات الباردة" للسياسيين الأمريكيين للضغط من أجل الحصول على إجازة أبوية فيدرالية مدفوعة الأجر.
وردا على سؤال "هل ينبغي للزوجين استخدام ألقابهما الملكية لأغراض تجارية أو سياسية؟" ، قال 73 في المائة في المملكة المتحدة و59 في المائة في الولايات المتحدة إنه يجب عليهما التوقف.
وعندما سُئل "هل تغير رأيك في ميجان ماركل في ضوء الكشف عن المحكمة؟" ، قال 29 في المائة في المملكة المتحدة ان شعبيتها انخفضت، وقال 62 في المائة إن رأيهم "ظل كما هو"، وفي الولايات المتحدة ، قال 20 في المائة إنهم لا يفكرون بها الآن.
في بريطانيا، انقسم الناس عندما سُئلوا "هل يفقد الزوجان ألقابهما في الدوق والدوقة؟". يعتقد ما يقرب من نصف المستطلعين في المملكة المتحدة (48 في المائة) أنه ينبغي تجريد الزوجين من ألقابهما مقارنة بالثلث (33 في المائة) في الولايات المتحدة ، حيث يعيشون مع ابنهم آرتشي وابنتهم ليليبت.
يأتي ذلك بعد أسبوع من الاضطرابات القانونية التي تعرضت لها ميجان ، 40 عامًا ، في قضية انتهاك الخصوصية ضد صحيفة ميل أون صنداي. 
وأُجبرت الدوقة على الاعتذار عن "نسيانها" الكشف عن تعاونها مع كتاب فايندينج فريدوم او البحث عن الحريى، في جلسة استماع سابقة.
وفي وثائق المحكمة التي نشرت يوم الجمعة ، تم الكشف عن أن هاري ، 37 عامًا، عانى من "اللوم المستمر" من الأمير تشارلز بسبب علاقة ميجان المضطربة مع والدها وتعامله مع وسائل الإعلام.

هاري ميجان ألقاب ملكية استطلاع رأى سياسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مناهج الثانوية العامة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

«حسام عبدالغفار».. من هو المتحدث الجديد باسم وزارة الصحة؟

«السوشيال ميديا تخمن».. من تقصد رانيا محمود ياسين بـ شبيهات عبلة كامل؟

بلاغ للنائب العام لتحريك دعوى جنائية ضد القس المشلوح زكريا بطرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسى

إسرائيل تنظر فى فرض قيود على السفر إلى دول أوروبية بسبب كورونا