«الأمريكيون يرفضون ألقابهما الملكية».. استطلاع جديد يكشف انهيار شعبية ميجان وهاري

كشفت استطلاعات رأي بريطانية، أن الشعبين الأمريكي والبريطاني يرفضون استخدام الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للالقاب الملكية للترويج لصفقاتهما التجارية أو وجهات نظرهما السياسية أو تحقيق طموحهما الشخصي.

وبحسب صحيفة "إكسبرس" البربطانية، وجدت الاستطلاعات أن شعبية ميجان قد انخفضت بشكل حاد في المملكة المتحدة وعبر المحيط الأطلسي.

وأضافت أن الاستطلاع جاء في أعقاب اعتذار ميجان لمحكمة الاستئناف الأسبوع الماضي لعدم كشفها عن تعاونها مع مؤلفي السيرة الذاتية المثيرة للجدل فايندنج فريدوم، كما تم الكشف عن صدمة رسائل البريد الإلكتروني التي كشفت عن اعترافها بإمكانية تسريب رسالة والدها للاعلام.

وذكرت الصحيفة إن ميجان اقامت الدعوى ضد صحيفة "ميل اون صنداي" البريطانية لنشرها مقتطفات من رسالتها لوالدها توماس في 5 مقالات.

وتابعت أن ميجان واجهت سلسلة انتقادات مؤخرًا لاستخدامها لقبها الملكي عند إجراء سلسلة من "المكالمات الباردة" للسياسيين الأمريكيين للضغط من أجل الحصول على إجازة أبوية فيدرالية مدفوعة الأجر.

وردا على سؤال "هل ينبغي للزوجين استخدام ألقابهما الملكية لأغراض تجارية أو سياسية؟" ، قال 73 في المائة في المملكة المتحدة و59 في المائة في الولايات المتحدة إنه يجب عليهما التوقف.

وعندما سُئل "هل تغير رأيك في ميجان ماركل في ضوء الكشف عن المحكمة؟" ، قال 29 في المائة في المملكة المتحدة ان شعبيتها انخفضت، وقال 62 في المائة إن رأيهم "ظل كما هو"، وفي الولايات المتحدة ، قال 20 في المائة إنهم لا يفكرون بها الآن.

في بريطانيا، انقسم الناس عندما سُئلوا "هل يفقد الزوجان ألقابهما في الدوق والدوقة؟". يعتقد ما يقرب من نصف المستطلعين في المملكة المتحدة (48 في المائة) أنه ينبغي تجريد الزوجين من ألقابهما مقارنة بالثلث (33 في المائة) في الولايات المتحدة ، حيث يعيشون مع ابنهم آرتشي وابنتهم ليليبت.

يأتي ذلك بعد أسبوع من الاضطرابات القانونية التي تعرضت لها ميجان ، 40 عامًا ، في قضية انتهاك الخصوصية ضد صحيفة ميل أون صنداي.

وأُجبرت الدوقة على الاعتذار عن "نسيانها" الكشف عن تعاونها مع كتاب فايندينج فريدوم او البحث عن الحريى، في جلسة استماع سابقة.

وفي وثائق المحكمة التي نشرت يوم الجمعة ، تم الكشف عن أن هاري ، 37 عامًا، عانى من "اللوم المستمر" من الأمير تشارلز بسبب علاقة ميجان المضطربة مع والدها وتعامله مع وسائل الإعلام.