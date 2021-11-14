قداسة البابا تواضروس الثانى يستقبل نيافة الأنبا مينا أسقف ميسساجا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا.

وناقش نيافته مع قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشية.

وكان قد شهد قداسة البابا تواضروس الثاني حفل ختام الأنشطة المركزية للأسرات الجامعية التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية بأسقفية الشباب.

وتضمن الحفل عدة فقرات من بينها كورال مجمع من عدة أسرات جامعية إلى جانب تقرير للخدمات المركزية وخدمة مهرجان الأسرات الجامعية لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ واختتم كلمة لقداسة البابا ثم وزع قداسته الكؤوس والجوائز على الفائزين، وكذلك شهادات التخرج لدفعتي إعداد الخدام وإعداد القادة لعام ٢٠٢١ التابعين لخدمة الأسرات الجامعية.

وحضر الحفل نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق والكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم.

ودعا قداسة البابا في كلمته الشباب إلى التمسك بالإيمان الذي به نغلب مغريات العالم، وذلك من خلال أربع نقاط، هي:

١- العلاقة الشخصية القوية مع المسيح

٢- حياتنا داخل الكنيسة التي تشبه السفينة، من يدخل يحفظ من الغرق.

٣- العلاقة الحية مع الكتاب المقدس، وليكن الكتاب معنا في كل مكان، منه نأخذ الإرشاد.

٤- الاسرة أو البيت، فنحن جميعًا عرفنا الإيمان أولًا من خلال بيوتنا، من أمهاتنا وجداتنا.

وألقى نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وجاءت العظة من إنجيل قداس اليوم الذي يوافق الأحد الأول من شهر هاتور الذي يُقرأ فيه فصل الإنجيل الذي يروي مثل الزارع ويقول المسيح بعده "مَنْ لَهُ أُذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ!".

وتناول نيافته بالتأمل عددًا من ملامح السمع بالمفهوم الكتابي الذي ورد في أناجيل القديسين متى ومرقس ولوقا وفي سفر الرؤيا، وكيف رتبت الكنيسة أن تقرأ الفصول التي تتكرر فيها هذه الدعوة لسماع صوت الرب.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.