حبس المتهم بقطع أذن طالب فى التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامه بالتعدي على طالب بسلاح أبيض وتسبب في إصابته بـ20 غرزة ، وقطع أذنه نصفين بمنطقة التجمع الثالث.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم يعمل سائقا، اعترض طريق طالب محاولًا أخذ هاتفه منه وباعتراضه قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض “كتر”.

تعود بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث من سيدة تتهم سائق بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض كتر بعد اعتراض طريقه، محاولًا أخذ هاتفه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.