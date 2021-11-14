الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

50 عالمًا يُشاركون فى ملتقى «الشيخية» بالجزائر

ملتقى الشيخية بالجزائر
ملتقى الشيخية بالجزائر

قالت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ببريطانيا، إن هناك 50 عالمًا إسلاميًا سيشاركون في فعاليات المتلقى الدولي للطريقة الشيخية بالجزائر، والذي سينظم في مدينة غرداية خلال اليومين القادمين.

وأشارت إلى أن الملتقى يهدف إلى التأكيد على الدور الذى تلعبه الطرق والزوايا الصوفية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، خاصة مع انتشار تيارات العنف والتطرف حول العالم. 

ولفت الدكتور محمد عجان الحديد، الأمين العام للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، إلى أن العلماء الذين سيشاركون في فعاليات الملتقى جميعهم أعضاء في الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، إضافة إلى هناك شراكة بين الأكاديمية وبين الطريقة الشيخي.

ونوه بأن من أبرز العلماء الذين سيشاركون الدكتور محمود الحوت الداعية الإسلامى السوري الكبير، والدكتور رياض بازو شيخ علماء لبنان، والدكتور أحمد شحاتة الأزهري من مصر، والدكتور مازن الشريف من دولة تونس، والدكتور بدري المداني الداعية بوزارة الأوقاف التونسية، والدكتور مسعود رضا رئيس الأكاديمية الصوفية ببريطانيا، وعدد آخر من الشيوخ والعلماء. 

كانت الطريقة الشيخية بالجزائر، قد أعلنت مؤخرًا عن تنظيم فعاليات الملتقى الصوفي الرابع للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وأوروبا، بحضور عدد كبير من رجال التصوف الإسلامى حول العالم، حيث يقام الملتقى الديني العالمى بزاوية الشيخ سيدي الحاج أحمد بن بحوص بمتليلى الشعانبة ولاية غرداية.

الاكاديمية العالمية علماء الصوفية يشاركون فعاليات ملتقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

«أوابك»: مصر تتصدر الدول العربية في نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال

خلافات في الزمالك بسبب المنصب الجديد

بدء تصوير الجزء الثالث من «الاختيار» منتصف ديسمبر المقبل

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

حنين حسام للمحكمة: "أنا معملتش حاجة وكل الاتهامات كلام على ورق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسي

إسرائيل تنظر فى فرض قيود على السفر إلى دول أوروبية بسبب كورونا

فلسطين: تهاون المجتمع الدولى مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع