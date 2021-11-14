50 عالمًا يُشاركون فى ملتقى «الشيخية» بالجزائر

قالت الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ببريطانيا، إن هناك 50 عالمًا إسلاميًا سيشاركون في فعاليات المتلقى الدولي للطريقة الشيخية بالجزائر، والذي سينظم في مدينة غرداية خلال اليومين القادمين.

وأشارت إلى أن الملتقى يهدف إلى التأكيد على الدور الذى تلعبه الطرق والزوايا الصوفية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، خاصة مع انتشار تيارات العنف والتطرف حول العالم.

ولفت الدكتور محمد عجان الحديد، الأمين العام للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، إلى أن العلماء الذين سيشاركون في فعاليات الملتقى جميعهم أعضاء في الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، إضافة إلى هناك شراكة بين الأكاديمية وبين الطريقة الشيخي.

ونوه بأن من أبرز العلماء الذين سيشاركون الدكتور محمود الحوت الداعية الإسلامى السوري الكبير، والدكتور رياض بازو شيخ علماء لبنان، والدكتور أحمد شحاتة الأزهري من مصر، والدكتور مازن الشريف من دولة تونس، والدكتور بدري المداني الداعية بوزارة الأوقاف التونسية، والدكتور مسعود رضا رئيس الأكاديمية الصوفية ببريطانيا، وعدد آخر من الشيوخ والعلماء.

كانت الطريقة الشيخية بالجزائر، قد أعلنت مؤخرًا عن تنظيم فعاليات الملتقى الصوفي الرابع للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وأوروبا، بحضور عدد كبير من رجال التصوف الإسلامى حول العالم، حيث يقام الملتقى الديني العالمى بزاوية الشيخ سيدي الحاج أحمد بن بحوص بمتليلى الشعانبة ولاية غرداية.