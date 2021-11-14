الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وقال الخبراء، في بيان، اليوم، إن البلاد من المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة (من 5 إلى 7 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تشهد البلاد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم-مطروح- الضبعة) على فترات متقطعة (30% تقريبًا)، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
الإسكندرية 26 18
وادي النطرون 25 18
طنطا 26 17
شبين الكوم 26 17
دمنهور 25 18
بلطيم 26 17
مطروح 24 18
السلوم 24 16
سيوة 25 15
بورسعيد 26 19
دمياط 26 19
الزقازيق 26 18
المنصورة 26 18
الإسماعيلية 26 17
السويس 27 19
العريش 26 19
رفح 27 18
رأس سدر 27 17
نخل 26 11
نويبع 25 21
طابا 25 20
كاترين 20 12
الطور 26 20
شرم الشيخ 30 20
الغردقة 29 20
مرسى علم 28 19
الفيوم 28 16
بني سويف 27 16
المنيا 27 16
أسيوط 28 17
سوهاج 28 17
قنا 30 16
الأقصر 30 19
أسوان 32 20
إدفو 32 20
أبوسمبل 31 20
الوادي الجديد 30 18
شلاتين 28 19
أبورماد 28 19
حلايب 26 20
رأس حدربة 26 20

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