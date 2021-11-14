صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يخسر 1.2 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء ملحوظة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسط تفاؤل بالمحفزات التي أعلنها مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، والتي شملت التوجيه بتخيض رسوم التداول وإلغاء عمل ملفات ضريبية للمستثمرين وبعض الإجراءات الأخرى لدعم نشاط البورصة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.2 مليار جنيه، ليصل إلى 734.7 مليار جنيه عند إغلاق اليوم، بعد تداولات كلية بلغت 6.9 مليار جنيه، تضمنت نحو 6 مليارات جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 0.78%، ليبلغ مستوى 11662.99 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 0.65%، ليغلق عند مستوى 2200.67 نقطة، ما ساهم في إضافة مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 0.44%، لينهي أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 3187.98 نقطة.

وقال سطاء بالسوق، إن المشتريات الاستباقية التي قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار؛ جاءت نتيجة لوصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء، ما ساهم في دخول السيولة السوقية بشكل تدريجى على نحو ملحوظ، مشيرين إلى أن السوق لم تجن ثمار المحفزات الضريبية والاستثمارية التي أقرها مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، حتى الآن.

وأشار الوسطاء، إلى أن تحركات السوق يمكن وصفها بالعرضية، وهو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لافتين إلى أن البورصة باتت محط أنظار العديد من المؤسسات العاليمة، وهو الأمر الذي ظهر جليًا في تقرير مؤسسة "جولدن مان ساكس" الذي أكد أن البورصة جاذبة للشراء مع توصية بالشراء في سوق الأسهم.

وتوقع الوسطاء امتداد الارتفاعات مع تعاملات جلسة غد الإثنين، وتحسن السيولة بشكل تدريجى.