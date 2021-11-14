ضبط طن رنجة فاسدة في مصنعين بكفر الزيات

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، في ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنعين للأسماك المدخنة بدون ترخيص، بقرية إبيار التابعة لمركز كفرالزيات.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات، برئاسة مدير الإدارة يرافقه رئيس قسم الرقابة ومفتشو قسم الرقابة التموينية بالإدارة، وذلك للمرور المفاجئ على مصانع الرنجة بدائرة مركز كفر الزيات.

تموين الغربية

وقد أسفرت الحملة عن مصنعين للأسماك المدخنة بقرية إبيار، لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا إنتاج وعرض للبيع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها علامات فساد ظاهري.

تموين الغربية

وتم ضبط 200 صندوق رنجة بإجمالي وزن 1000 كيلو جرام، والتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة.

وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية و محطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

تموين الغربية

وأشار محافظ الغربية إلى أن التكليفات متضمنة تسير حملات يوميا علي الأسواق وكذلك محلات السلع الغذائية وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز؛ للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه.

تموين الغربية