تقرير: ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية لأعلى قيمة

كشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن ارتفاع صادرات مارس 2021، لتعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 لتبلغ 386 مليون دولاروحققت الصادرات خلال مايو 357 مليون دولار، أعلى نسبة نمو 49% في القيمة خلال نفس الفترة مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات سبتمبر 2021 حوالي 330 مليون دولار بنسبة نمو 7%.



وأشار التقرير، إلى ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنحو 18% بما يعادل 472 مليون دولار، لتسجل ما قيمته 3.136 مليار دولار مقابل 2.663 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 والتي بلغت 2663 مليون دولار.

ولفت التقرير، إلى احتلال الدول العربية راس قائمة المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة بمصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بقيمة 1.686 مليار دولار مستحوذة على 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 17% وقيمة نمو بلغت 239 مليون دولار يليها “الاتحاد الأوروبي” بقيمة 492 مليون دولار محقق نسبة نمو 33% مستحوذة 16% من إجمالي الصادرات، والدول الإفريقية غير العربية بقيمة 300 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 1%، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 166 مليون دولار مستحوذة على 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 23%.

فيما بلغت إلى باقي المجموعات الدولية قيمة 429 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%. واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 241 مليون دولار يليها “الولايات امريكا بقيمة 166 مليون دولار ونسبة نمو 23%، وبالمرتبة الثالثة ليبيا بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 13%، والأردن المرتبة الرابعة بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 4%، تلاها “السودان” بقيمة 137 مليون دولار محققة نسبة نمو 142%.

وتلتها الجزائر المرتبة السادسة بقيمة 134 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 132 مليون دولار، وسوريا بقيمة 115 مليون دولار، واليمن في المرتبة التاسعة بقيمة 111 مليون دولار ونسبة تراجع 8%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 102 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 203%، بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.