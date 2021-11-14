الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الحكومة توافق مبدئيا على مقترح لتعديل قانون المالية الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

اقترح كل من النائب فريدي البياضي والنائبة مها عبد الناصر نائبا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلاً في المادة الثالثة من (قانون المالية الموحد)، أثناء مناقشته في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، ويتلخص التعديل في إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل (بيان مالي مجمّع) يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.

وقال النائب فريدي البياضي في كلمته في الجلسة: من غير المنطقي أن نناقش قانون مالية موحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها، بسبب وجود صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة.

من جانبها  قالت النائبة مها عبد الناصر، في كلمتها أثناء الجلسة العامة اليوم، أنه لتحقيق مبادئ الشفافية و الإفصاح يجب أن نرى بياناً يوضح إجمالي حجم الدين العام، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج  الموازنة العامة.

من جانبه رد وزير المالية بموافقته المبدئية على التعديل، وأثنى رئيس المجلس عليه، وقرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة.

وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، إعادة المتداولة على مادة الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إنَّه طبقًا للائحة يعد ذلك الطلب إعادة مداولة على مادة الإصدار وليس تأجيل.

وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وزارة المالية المصري الديمقراطي هيئات اقتصادية الصناديق الخاصة الجلسة العامة موازنة الدولة المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي مها عبد الناصر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون المالية الموحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

«أوابك»: مصر تتصدر الدول العربية في نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

خلافات في الزمالك بسبب المنصب الجديد

بدء تصوير الجزء الثالث من «الاختيار» منتصف ديسمبر المقبل

حنين حسام للمحكمة: "أنا معملتش حاجة وكل الاتهامات كلام على ورق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسي

إسرائيل تنظر فى فرض قيود على السفر إلى دول أوروبية بسبب كورونا

فلسطين: تهاون المجتمع الدولى مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع