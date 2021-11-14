الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدر شادي خلف «الترند».. كيف تحمي الفتيات أنفسهن من محاولات الاعتداء

شادي خلف
شادي خلف

تصدر الممثل شادي خلف، تريند جوجل ومؤشرات البحث الإلكتروني بعد محاكمته بسبب اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات خلال تقديمه ورش تدريب تمثيل لهن.

و تقدم "الدستور" في التقرير التالي نصائح للفتيات، يمكن الأخذ بها عند التعرض لمحاولة اعتداء جنسي من خلال خبيرة العلاقات الأسرية “منة فتحي”.

1- ثقي بغرائزك

 إذا أخبر حدس الفتاة أنه لا يجب أن تكون وحيدة مع شخص ما يجب أن تغادر على الفور إذا شعرت أن الحفلة التي تحضرها تخرج عن نطاق السيطرة قليلاً، ويجب أن تخرج إذا بدأت تتسلل نظرة شخص ما إليها أو ما يقوله لها وراءه مقصد آخر، ويجب أن تتصل بسيارة أجرة أو تبحث عن صديق.

2- وضع الاستعداد

 قبل أن تخرج الفتاة في موعد يجب أن تتأكد من شحن هاتفها بالكامل، وحمل بعض النقود، ووضع رقم للطوارئ على هاتفها.

3- لا تشاركي الكثير عن نفسك عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 61٪ من المهاجمين معروفون لدى الضحية، وعند مشاركة الضحية الكثير من المعلومات عن نفسها فهى تعطي مفاتيحها للجاني.

4- ابقي مع أصدقائك أو دعيهم يعرفون إلى أين أنتي ذاهبة

 يجب البقاء بالقرب من الاصدقاء وعدم الابتعاد عنهم ، ولا يضر أن يكون هناك كلمات مشفرة لتنبيه صديق ما إذا كانت الفتاة تشعر بعدم الارتياح.

5- عدم التنازل أو الرضوخ

يجب على كل فتاة عدم التنازل عن معاييرها وان تضع حدود لنفسها وتكن حازمة مع اي شخص.

6- تناول أى مشروب مغلق

يجب تناول أى مشروب مغلق وعدم تركه دون رقابة، ومن الافضل عدم تقبل شراب من شخص غير معروف.

7- يجب عند مشي الفتاة بمفردها القيام بعدة خطوات

  • البقاء متيقظة ومنتبهة لما يحيط بها.
  • عدم وضع سماعات أذن حتى تسمع ما يدور حولها.
  • اختيار الطرق المليئة بالناس حتى لو لم تكن المسار الأكثر مباشرة.
شادي خلف التحرش ورش تدريب تمثيل اعتداء جنسي الفتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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