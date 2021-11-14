«المصريين الأحرار» يشارك بالجلسة النقاشية للسفارة الصينية بمصر

شارك حزب «المصريين الأحرار» في اجتماع نظمته السفارة الصينية فى مصر بحضور السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ ومشاركة عددا من الأحزاب، عبر تطبيق زووم، للحديث حول مفاهيم “الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني”.



وشاركت الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام للحزب في فعاليات الجلسة، حيث رحبت بالتعاون المثمر لخدمة البلدين والشعبين.

وقالت "واصل"، إن الحزب الشيوعي الصينى صرح سياسي عظيم قاد الصين بنجاح وحتى يومنا يطبق سياسة حكيمة لتحقيق المعجزة الاقتصادية الصينية التي دفعت بالصين إلى مصاف الدول الكبرى كقوة دولية.

وأضافت الأمين العام لحزب «المصريين الأحرار»، أن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون إلى دراستها والاستفادة منها، وقد أثبتت أزمة جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات هي عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولي.

وأشادت، “واصل”، بالدور الإيجابي المتواصل، الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم الدولة المصرية في مواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا.

وأوضحت “الأمين العام للمصريين الأحرار” أن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي أطلق مصطلح الجمهورية الجديدة تزامناً مع قرب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن مصر بصدد جمهورية جديدة يتمتع فيها المواطن المصرى بكرامته، من حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، وتحقيق ذلك من خلال المبادرات التي تمس حياة أهلنا في صعيد مصر والقرى والنجوع، وأبرزها حياة كريمة و مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية مثالاً واضحاً على الارتقاء بالإنسان المصري، والاهتمام اللائق به.

ولفتت “واصل”، إلى أن هناك اهتمام بالتنمية الزراعية، حيث إن قطاع الزراعة من أهم القطاعات التي كانت تتميز بها الدولة المصرية على مر التاريخ، فأطلقت مصر مشروع المليون ونصف فدان.

وأوضحت الأمين العام للحزب، أن مصر تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية، ولذا كان أول من أسس كيانًا في هذه الجمهورية هم الشباب، بتدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

وأضافت “واصل” أن المصريين الأحرار يعمل على مواكبة خطوات الجمهورية الجديدة و ضخ دماء جديدة تُحيى الروح بالحياة السياسية وإعداد الكوادر الشبابية لتقلد مناصب على الصعيد الحزبى السياسى، لأننا على يقين بأن الكيان والمجتمع الشبابى يعد بمثابة حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة المختلفة، والشباب والأحزاب السياسية".

ووصفت هبة واصل، الإرادة السياسية في مصر بإنها تسابق الزمن وتسارعه لضمان تحقيق التنمية المستدامة تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة ، تم إطلاق استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050.

وعرضت" الأمين العام للمصريين الأحرار" ، محاور الاستراتيجية في خمسة أهداف رئيسية وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ؛ من تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ لتسليط الضوء على تأثيرات تغير المناخ، تحسين البنية التحتية للتمويل؛ تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا؛ ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ، وجاء إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية كأحد أهم القرارات لتصبح للدولة خارطة طريق لأنسب طرق التعامل مع آثار التغيرات المناخية في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مصر حالياً، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويحافظ على حق الأجيال القادمة.

وأشارت “ واصل” إلى أن الحكومة المصرية اصدرت دليل إرشادي لمعايير الاستدامة البيئية لتطبيقها على مشروعات الحكومة، وأضافت أن مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة حيث وافقت الحكومة المصرية خلال العام الماضى على تنفيذ 691 مشروعاً صديقاً للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، كما نجحت في طرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

وأكدت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن ما تحقق ولا يزال على أرض الواقع يبشر بأن القادم أجمل وأفضل إن شاء الله، وأن المصريين ينتظرهم مستقبل يليق بهم وبأبنائهم؛ ودعت الجانب الصيني إلي لقاء بين الكوادر الحزبية لتتبادل خبراتها حول العالم".