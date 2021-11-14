صحيفة هندية: «الكشري» من أفضل الوجبات في زمن الأوبئة

«مفيد لتعزيز المناعة وسهل التحضير».. بتلك الكلمات وصفت «ذا تريبيون» الهندية، الكشري المصري الذي يعتبر من الأطباق الشهيرة في البلاد، معتبرة أن طبق "الكشري" واحدًا من أفضل الأطباق والوجبات التي يمكن تناولها على مر الزمان، لا سيما في زمن الأمراض الفيروسية والأوبئة، حيث يحتاج الناس إلى أطعمة تقوّي مناعة الجسم.

وشرحت الصحيفة، في تقريرها المنشور عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد، كيف يمكن لمكونات طبق الكشري المصري، تقوية مناعة الإنسان كونه غني بالبروتين، حيث يحتوي على العدس ونسبة عالية من الحديد والمعادن والفيتامينات، كما أنه يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى أن طبق "الكشري" يحتوي على عناصر غذائية أساسية، فهو يعد بمثابة وجبة غذائية متوازنة تحتوي على ما يحتاجه الإنسان من عناصر الغذاء الأساسيّة والبروتينات والكربوهيدرات والأملاح المعدنية والفيتامينات، لاحتوائها على العدس وحمص الشام، إضافة إلى البروتين في الأرز والمكرونة.

وقالت الصحيفة "إنه منذ ظهور وباء كورونا، أصبح الطلب على الأطعمة، التي يُفترض أنها تتمتع بخصائص لتقوية المناعة بشكل قوي وسريع، متزايدًا".

وأضافت أنه بالرغم من أن بناء المناعة هو مشروع طويل الأمد يحتاج لأشهر، إن لم يكن سنوات، من خلال نظام غذائي طويل لضمان حصول الجسم على تغذية متوازنة ومحصنة ضد العدوى، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز جهاز المناعة بشكل فعال، وعلى رأسها الكشري.

وتابعت: "الكشري هو وجبة مصرية من طبق واحد ليس من الصعب تحضيره، وهو مختلف في المذاق والقوام، فضلا عن جمال شكله وتنوع ألوانه، ما يمنحك مزيجا من المكونات الغذائية الأساسية، كما أن وجبة الكشري تمنحك حقًا راحة مجربة على مر الزمان".

وفي ختام تقريرها، قدمت الصحيفة طريقة عمل الكشري المصري بالمقادير المطلوبة، مؤكدة أن الوجبة سهلة التحضير وتعد واحدة من أفضل الوجبات الصحية في مصر.