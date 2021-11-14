الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

احتفالا بأعياد الطفولة.. «أحلام صغيرة» معرض جرافيك آرت للفنانة وفاء ياديس

وفاء ياديس
وفاء ياديس

ينطلق الأسبوع المقبل معرض "أحلام صغيرة" للفنانة التشكيلية وفاء ياديس، احتفالا بيوم الطفولة 20 نوفمبر، ويضم المعرض 37 لوحة جرافيك آرت عن أحلام الأطفال المتواضعة من ألعاب، ومقابلة مع صديق، وزيارة شاطئ للعب بالرمل والسباحة، مع احتياج إلى الحنان و الإحساس بالأمومة وأمان الأسرة، وهى أحلام صغيرة ومتطلبات أساسية يحققها لهم الكبار، تؤثر فى صحة الطفل وحالته النفسية ونمو شخصيته ليكون عضوا صالحا فى المجتمع .

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن المعرض يناشد كل أسرة أن تحتوى أحلام الطفل وتخلق له متنفسا صحيا لمتطلبات نموه النفسي والجسدي،  لأن كل كلمة وفعل تؤثر بعمق فى عقل ومشاعر الأطفال.

يذكر أن الفنانة التشكيلية وفاء ياديس  قدمت العديد من المبادرات  الفنية  التشكيلية وجاءت على رأسها مبادرة معارض أونلاين التى حصدت تفاعل الأطفال والشباب، وجاءت بهدف تكريم للرواد وأساتذة الفن المعاصر، ومعنية  بالربط بين أجيال مختلفة لإضفاء معايير التعامل الراقي بين أطفال يتم فتح المجال لعرض رسومهم فى احتفاليات تثبت القيم الانسانية، وأن للفن قلب يتسامح فيه اختلاف الثقافات والألوان واللغات، وتعليمهم تكريم الرواد واحترام تاريخ الفنان الرائد، لأن الفنان هو قيمة مجتمعية وأداة فاعلة وفارقة فى تغيير حياة وتاريخ الدول.

وكذلك قدمت معرض (أشجار طفولية) قد يكون الأول من نوعه، كونه يدور عن حالات سيكولوجية لمراحل طفولة من عمر الرابعة الى الخامسة عشر وتأثير هذه الحالات النفسية الشكلية واللونية على المتلقّى من الطفل والشاب إلى مرحلة الكهولة.

معرض أحلام صغيرة التشكيلية وفاء ياديس احتفالا بيوم الطفولة ٣٧ لوحة جرافيك آرت عن أحلام الأطفال أحلام صغيرة ومتطلبات أساسية

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وائل لطفي

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