منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

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تعمل شركات البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، على حصر جميع العاملين الذين لم يتلقوا حتى الأن لقاح كورونا، وذلك لتنفيذ قرار الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بناءا على قرارات مجلس الوزراء المتضمنة حظر دخول العاملين إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

- منشور الشركة القابضة للغازات الطبيعية

وأصدرت بعض شركات البترول التابعة لـ «إيجاس» منشورا موجهاً للإدارات الطبية، يفيد باتخاذ بعض الإجراءات طبقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن والمتمثلة في التالي.

1- على الإدارات العامة للشئون الطبية اعتبارا من نهاية أعمال يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021، موافاة الإدارة العامة للأمن الميدانى والإدارة العامة للشؤون الإدارية بأسماء وبيانات العاملين الذين لم يتم تحديد موقفهم من تلقي اللقاح بعدم السماح لهم بالدخول إلى مقر العمل.

2- اعتباراً من يوم الأثنين 15 نوفمبر الجاري يحظر دخول العاملين إلى مقر عملهم ، إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لذلك والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة.

3- اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري يحظر دخول العاملين الغير حاصلين على الشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة إلى مقر عملهم إلا بعد تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل (pcr) لم يمضى على إجراءه أكثر من ثلاثة أيام.

4- على الإدارة العامة للشؤون الإدارية موافاة الإدارة العامة لنظم المعلومات ببيانات العاملين بالمقرات، التي تعمل بنظام البصمة والذين لم يتم تحديد موقفهم من تلقي لقاح كورونا ، لوقف نظام البصمة لهم اعتبارا من يوم 15 نوفمبر 2021 ولحين تحديد موقفهم.

5- على جميع العاملين الحاصلين على إعفاء مؤقت من تلقي لقاح كورونا (أصحاب الأمراض – المصابين بفيروس كورونا – السيدات الحوامل – السيدات المرضعات)، ضرورة تقديم ما يفيد بذلك إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية وذلك فى موعد غايته 15 نوفمبر الجاري حتى يتسنى دخولهم مقر عملهم من عدمه.

6 على الإدارة العامة للشؤون الإدارية اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري موافاة مديري العموم، ومسؤولي المحافظات كل فيما يخصه بأسماء وبيانات العاملين الذين لم يتم تحديد موقفهم من تلقي اللقاح للالتزام بالتعليمات.

كما تلقت شركات البترول التابعة للهيئة العامة للبترول خطابات موجهة للشؤون الإدارية والطبية بكل شركة، بسرعة تنفيذ تعليمات منشور الهيئة وأنه آخر موعد لدخول مقرات العمل بهذه الشركات هو 1 ديسمبر 2021 ، ثم يتم حظر جميع العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح .

كما شددت وزارة البترول على كافة العاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا مع أخذ اللقاح قبل الانتقال.