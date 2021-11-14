قافلة بيطرية مجانية بأبنوب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية عرب الشنابلة التابعة لمركز أبنوب الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر الجاري بعد نجاح قافلة قرية عرب القداديح وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قافلة بيطرية

وذلك لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها بالاضافة إلى إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي للماشية والاستفادة من السلالات المتوافرة بالمحافظة والتحسين الوراثي.

قافلة بيطرية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنظيم القوافل البيطرية المجانية بقرى ومراكز المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والتي تم وضعها ليستفيد بها أكبر قدر من المواطنين في قرى ونجوع المحافظة.

قافلة بيطرية

وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أن القافلة التي تم تنظيمها في قرية عرب القداديح بمركز أبنوب تأتي ضمن خطة القوافل المجانية التي تم وضعها في وقت سابق لتقديم الخدمات للمواطنين في هذا القطاع الهام نظراً لما يمثله من مصدر رئيسي للاقتصاد الوطني حيث تم تنظيم ندوات إرشادية وتعليمية وتقديم خدمات واستشارات بيطرية للمربين فضلاً عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية بالإضافة إلى الكشف على عدد كبير من الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص (السونار) وهو ما لاقى إقبالاً واستحسان لدى المزارعين وصغار المربين، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة والنائية مضيفاً أنه سيتم تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية عرب الشنابلة التابعة لمركز أبنوب الثلاثاء المقبل بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات.

قافلة بيطرية