الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

إطلاق تليفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

النائبة أميرة العادلى
النائبة أميرة العادلى

أعلنت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاق تليفزيون تنسيقية شباب الأحزاب، موضحة  أنه تم البدء بإمكانيات محدودة ويوم بعد يوم تم تطوير الأدوات.

وأضافت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمة لها فى مؤتمر إعلان استراتيجية عمل التنسيقية 2022، أنه مع اتساع أنشطة التنسيقية تم تأسيس المركز الإعلامي الذي بدأ بـ 15 عضوا و زاد العدد لـ 48 عضو متابعة أصبح لدينا هوية بصرية يمكن تميزها، وتم التوسع في إطلاق المنصات الإلكترونية حتى يمكن التواصل مع كافة الفئات".

واوضحت النائبة أميرة العادلي، كان ولازال العمل الدؤوب وإنكار الذات هو شعارنا داخل المركز الإعلامى للتنسيقية، و البيان الأول للتنسيقية ذكرنا أن هدفنا نشر الوعي وتنمية الحياة السياسية". 

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