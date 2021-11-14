الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

جريدة الدستور

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، 10 تنبيهات لمديري المدارس والمعلمين والطلاب في حالة هطول الأمطار، وجاءت التنبيهات كالتالي.

  1.  فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.
  2.  التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير "القوابس" التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.
  3.  مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك.
  4. التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخلفات  أو رواكد عليها.
  5.  عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.
  6.  تقديم فقرات ونصائح للطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط المطر.
  7.  عدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها، سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة.
  8. تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.
  9.  عمل توعية للمجتمع المدرسي من خلال الإذاعة المدرسية، بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر.
  10.  ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى.
صيانة التيار الكهرباء وزارة التربية والتعليم سقوط أمطار حالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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