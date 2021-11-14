10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، 10 تنبيهات لمديري المدارس والمعلمين والطلاب في حالة هطول الأمطار، وجاءت التنبيهات كالتالي.
- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.
- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير "القوابس" التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.
- مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك.
- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها.
- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.
- تقديم فقرات ونصائح للطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط المطر.
- عدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها، سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة.
- تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.
- عمل توعية للمجتمع المدرسي من خلال الإذاعة المدرسية، بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر.
- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى.