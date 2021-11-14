الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. «البيت المحمدي» تستأنف مجالسها العلمية بشرح «الأنوار القدسية»

طلاب الأزهر بمؤسسة
طلاب الأزهر بمؤسسة البيت المحمدى

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الأحد، استئناف المجالس العلمية، بأكاديمية أهل الصفة بالمقطم، بحضور الدكتور عرفة النادى الأستاذ بجامعة الأزهر.

 ومن المقرر أن يجري شرح "كتاب الأنوار القدسية فى الفوائد الخرشية لحل ألفاظ العقيدة السنوسية للإمام محمد بن عبدالله الخراشى المالكى شيخ الجامع الأزهر. 

وكشفت اللجنة الإعلامية بالبيت المحمدي، عن مشاركة عدد كبير من طلاب وتلاميذ الأزهر الشريف في الفعاليات التي تنظمها مؤسسة البيت المحمدى بالمقطم، حيث يتم شرح علوم التصوف الإسلامى، إضافة إلى دروس الفقه والشريعة وعلوم القرآن، وتسعى مؤسسة البيت المحمدى لتعريف الناس بمبادىء التصوف الصحيحة. 

وأوضحت المؤسسة أنه يسمح بحضور الطلاب، مع الالتزام بالتدابير الصحية، حيث سيبث المجلس عبر الصفحة الرسمية للبيت المحمدي على الفيس بوك .

جدير بالذكر أن مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، تواصل أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

ويعمل رواق التصوف على استئناف حلقاته العلمية بين الحين والآخر في زمن كورونا على أيدى أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في تخصصات علوم التصوف، والفقه، والشريعة، واللغة العربية، والدعوة.

مؤسسة البيت المحمدي تستأنف مجالسها العلمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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