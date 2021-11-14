تعرف على مواعيد قطارات منوف بعد التعديل

يرغب عدد كبير من المواطنين حجز مواعيد القطارات من المنزل وذلك لضمان توافر تذاكر القطارات قبل الذهاب للمحطة، ولكن أغلبهم لا يعلم مواعيد القطارات، لذا نسلط الضوء على مواعيد قطارات منوف الجديدة وذلك تسهيلا على الركاب معرفة كافة المواعيد قبل الحجز:

مواعيد قطارات منوف بعد التعديل:

قطار 530 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:25 فجرا

قطار 512 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:45 فجرا

قطار 532 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:10 فجرا

قطار 534 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:35 فجرا

قطار 122 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:40 فجرا

قطار 536 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:00 صباحا

قطار 510 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 6:30 صباحا

قطار 540 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 6:50 صباحا

قطار 537 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 7:10 صباحا

قطار 538 (منوف-القاهرة) الساعة 7:15 صباحا

قطار 124 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) 8:10 صباحا

قطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 9:00 صباحا

قطار 544 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:50 صباحا

قطار 562 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 11:35 صباحا

قطار 546 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 12:50 ظهرا

قطار 548 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 1:50 ظهرا

قطار 550 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 3:15 ظهرا

قطار 524 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 3:10 ظهرا

قطار 552 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:05 عصرا

قطار 554 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:05 عصرا

قطار 556 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:30 مساء

قطار 526 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 7:05 مساء

قطار 118 مختلط (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 7:30 مساء

قطار 558 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:00 مساء

قطار 564 مستحدث (طنطا-منوف) الساعة 10:10 مساء

قطار 560 مطور (طنطا-منوف) الساعة 10:40 مساء