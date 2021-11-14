الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسيوط تستهدف زراعة 233 ألف فدان قمح هذا العام

اجتماع محافظ اسيوط
اجتماع محافظ اسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المساحة المستهدفة لزراعة محصول القمح هذا العام، تبلغ 233 ألفًا و300 فدان، لافتاً إلى الزيادة الكبيرة في المساحة المنزرعة هذا العام عن الأعوام السابقة.

وأشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين من توفير التقاوى والأسمدة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية لسد احتياجات المزارعين.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود مديرية الزراعة في توفير التقاوى والأسمدة للمزارعين استعدادًا للموسم الشتوي، لافتًا إلى مخاطبته لوزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي المصرى خلال زيارته للمحافظة والتنسيق الذى تم مع مديرية الزراعة والبنك لتوفير كميات اضافية من الأسمدة للمزارعين لسد الاحتياجات.
وأضاف أنه تم تحديد سعر توريد أردب القمح وفقًا لقرار رئيس الوزراء والتنسيق والدراسة التي تمت بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين وحساب متوسط تكاليف الفدان والسعر العالمي ليصبح سعر الأردب من القمح 820 جنيه لتشجيع المزارعين على زراعة وتوريد أكبر كمية من الأقماح لافتاً إلى توفير تقاوى عالية الإنتاج بمديرية الزراعة والإدارات التابعة لها وبسعر 150 جنيه للشيكارة لجميع الأنواع وفقًا لتسعير وزارة الزراعة وتسهيلاً على المواطنين وتخفيف العبء عنهم موجهًا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتكثيف ندوات التوعية والارشاد للمزارعين لاتمام موسم الزراعة واستعدادًا للموسم الشتوى وتحقيق أعلى إنتاجية من محصول القمح.
وأشارت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى إنه يجري صرف 50% من حصة الأسمدة المخصصة للمزارعين على أن يتم صرف باقي الكمية بعد رية المحاياة بعد 21 يوم من الزراعة مؤكدة إنه تم توفير السماد وفقًا للزراعات الفعلية التي ستبدأ يوم 15 نوفمبر وتم تسجيلها على أجهزة التابلت للحصول على الأسمدة على دفعات أمام أراضي الاستصلاح سيتم الصرف على حسب المعاينات والحصر الفعلي وبنسبة 50% ويتوقف صرفها على كارت الفلاح وتقنين الأوضاع مع الجهات المالكة لافتة إلى إنه تم تسوية أكثر من 1500 فدان من الأرض الزراعية بالليزر بقرى ومراكز المحافظة بالمجان مقابل زراعة محصول القمح على مصاطب تسهيلًا على المزارعين وللحصول على أعلى انتاجية للفدان وتوفيرًا للمياه والأسمدة والتقاوي حيث تصل انتاجية الفدان إلى 26 أردب وبصدد الزيادة.

محافظة وزارة التموين رئيس الوزراء وزارة الزراعة محافظ أسيوط اللواء عصام سعد محصول القمح قرار رئيس الوزراء رئيس البنك الزراعي الجمعيات الزراعية

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