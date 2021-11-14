الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يشدد على تنفيذ تعليمات «الوزراء» بشأن غير الملقحين ضد كورونا

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على كافة قيادات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل دقة وحسم، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 15 نوفمبر الجاري.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم تنفيذ برنامج لتوفير اللقاحات مجانا لجميع العاملين بالوزارة، وكل من أخذ اللقاح حصل على شهادة تفيد ذلك هذا بالإضافة إلى أن وزارة الصحة أصدرت تطبيق لسهولة التعرف على موقف كل مواطن من حيث حصوله على اللقاح من عدمه.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، قد ترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للأوبئة البيطرية ، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وبعض قيادات الوزارة وأعضاء المركز.

- إنشاء مجلس أعلى للأوبئة البيطرية


وقال القصير أنه تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، تم إنشاء مجلس أعلى للأوبئة البيطرية، و يعد إنشاء مركز الأوبئة خطوة هامة في إطار استراتيجية واهتمام الدولة بمكافحة الأمراض الحيوانية والتحكم والسيطرة والقضاء عليها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها والحد من آثارها السلبية.

خاصة تلك التي تستهدف الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وذلك لما له من مردود قوى في الحفاظ على هذه الثروة وتنميتها بما ينعكس على تحسين موقف مصر الوبائي وبالتالي التأثير الإيجابي المباشر وغير المباشر على الاقتصاد القومي.


وأضاف القصير أن المركز القومي للأوبئة البيطرية يستهدف تعزيز ودعم قدرة الدولة في منظومة مكافحة الأمراض الحيوانية المتوطنة وخاصة الأمراض المشتركة التي تهدد الصحة العامة والصحة الحيوانية ومنع دخول وانتشار الأمراض الناشئة والأمراض العابرة للحدود وتعزيز برنامج الترصد الوبائي المتكامل وشبكات المختبرات من أجل التشخيص السليم والاستجابة السريعة لتهديدات الصحة الحيوانية.

وزير الزراعة يشدد على تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن الموظفين غير الحاصلين لقاح

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