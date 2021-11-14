رئيس بيلاروسيا يطلب نظام إسكندر الصاروخي الروسي

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة نشرتها مجلة الدفاع الوطني الروسية، إن بلاده تريد نظام إسكندر الصاروخي الروسي، ذو القدرة النووية، لنشره في جنوب وغرب البلاد.

وروسيا حليف وثيق لبيلاروسيا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بافتعال أزمة على حدوده من خلال نقل آلاف المهاجرين جوًا ودفعهم لعبور الحدود إلى بولندا بطريق غير مشروع، ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مينسك.

وقال لوكاشينكو لمجلة الدفاع الوطني إنه يحتاج إلى نظام الصواريخ الباليستية الروسية المتنقلة، والتي يصل مداها إلى 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس تقليدية أو نووية، وفق ما ذكرت “رويترز”.

ويقيم المهاجرون، ومعظمهم من العراق وأفغانستان، في ظروف مناخية شديدة البرودة تصل إلى حد التجمد على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي، واللتان ترفضان السماح لهم بالعبور.

وقد مات البعض بالفعل، وهناك مخاوف على سلامة البقية مع استقرار ظروف الشتاء القارس.

وفرض الاتحاد الأوروبي جولات عدة من العقوبات ردا على حملة القمع العنيفة التي شنها رئيس بيلاروسيا على الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه في عام 2020.