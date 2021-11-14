الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جامعة أسيوط: انطلاق الاجتماع التنسيقي الأول لـ«أسرة طلاب من أجل مصر»

اجتماع جامعة أسيوط
اجتماع جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط انطلاق الاجتماع التنسيقي الأول لـ"أسرة طلاب من أجل مصر" لمناقشة المحاور الرئيسية حول الأنشطة المختلفة  والمتميزة التى تقدمها أسرة طلاب من أجل مصر داخل الجامعة بالإضافة إلى عرض اَخر المستجدات الأسرة بشأن تنظيم وإعداد سلسلة من الفعاليات والندوات التثقيفية المتنوعة وذلك  لدعم الطلاب ثقافيًا وفكريًا واجتماعيًا.

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اجتماع جامعة أسيوط

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومقرر عام الأسرة وعزالدين المنصوري  مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والمنسق العام المساعد للأسرة والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية والمنسق المالي والإداري للأسرة والطالب عبدالرحمن رشاد مقرر الأسرة المركزية وأعضاء الهيكل التنظمي للأسرة على مستوى الجامعة.

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اجتماع جامعة أسيوط

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب وإعلاء الروح التنافسية والقيم النبيلة بين الطلاب والذي يأتي  تأكيدًا على إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى الاهتمام بقضية  الوعي لدى أفراد المجتمع الجامعي وكذلك بناء شخصية الطالب دعم الأفكار المعتدلة والفكر المستنير والذي يجعلهم شركاء في نهضة وتقدم وطننا العزيز.

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اجتماع جامعة أسيوط

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر رؤيتها واضحة منذ انطلاقها وهي إعداد مجتمع طلابي قوي منظم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين باستخدام أحدث الوسائل والأنظمة  المشاركة الفعالة في خطة التنمية المستدامة 2030 التي تبنتها الدولة بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، مضيفًا أن من أهم أهداف الأسرة تقديم أحدث الوسائل التدريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ودعم طلاب السنة النهائية وشباب الخريجين لوجستيًا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات، فضلًا عن رفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة.

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اجتماع جامعة أسيوط
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اجتماع جامعة أسيوط
اسيوط الدولة اجتماع الجامعات شخصية مستجدات رعاية الشباب التنمية المستدامة الإدارة العامة رئيس الجامعة شباب الخريجين الانتماء للوطن من أجل مصر الدكتور شحاته غريب

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