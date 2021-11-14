الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بازليك سيدة السلام بشرم الشيخ يحتفل بالخادمة المثالية في نشاط التعليم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفل  خدام، وأطفال التعليم المسيحي ببازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، بالخادمة المثالية، الأخت مريم فهمي، نائب أمين الخدمة، وذلك في ختام القداس الإلهي، المقام لنشاط التعليم المسيحي بالرعية.

وقدم الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك درعًا تذكاريًا لها أثناء كلمات الثناء من قبل الأب الراعي، والأخت إيناس ميجر، أمين الخدمة، والخدام، وبعض أطفال نشاط التعليم المسيحي.

وكان قد تم  سابقًا تكريم الأخت مريم من قبل نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، أثناء يوم الخادم الإيبارشي، و جدير بالذكر أن اختيارها كخادمة مثالية من المطرانية جاء، لأنها ملتزمة بممارسة الأسرار الكنسية، كما أنها تتميز بروح التفاني في الخدمة.

أطفال التعليم المسيحي التعليم المسيحي ببازيليك العذراء سيدة السلام التعليم المسيحي ببازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ الخادمة المثالية الأخت مريم فهمي

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