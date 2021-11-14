بازليك سيدة السلام بشرم الشيخ يحتفل بالخادمة المثالية في نشاط التعليم

احتفل خدام، وأطفال التعليم المسيحي ببازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، بالخادمة المثالية، الأخت مريم فهمي، نائب أمين الخدمة، وذلك في ختام القداس الإلهي، المقام لنشاط التعليم المسيحي بالرعية.

وقدم الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك درعًا تذكاريًا لها أثناء كلمات الثناء من قبل الأب الراعي، والأخت إيناس ميجر، أمين الخدمة، والخدام، وبعض أطفال نشاط التعليم المسيحي.

وكان قد تم سابقًا تكريم الأخت مريم من قبل نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، أثناء يوم الخادم الإيبارشي، و جدير بالذكر أن اختيارها كخادمة مثالية من المطرانية جاء، لأنها ملتزمة بممارسة الأسرار الكنسية، كما أنها تتميز بروح التفاني في الخدمة.