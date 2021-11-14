محمد عزمي: لجنة التنظيم هي قلب التنسيقية النابض

قال النائب محمد عزمي مسئول لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة التنظيم هي قلب التنسيقية النابض حيث تعمل بمتوسط عمل 300 يوم سنويا حوالي 3600 ساعة تطوعية في خدمة الكيان، ومتوسط 420 فعالية سنوية متنوعة.

وأضاف عزمي في كلمته خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن لجنة التنظيم هي أحد لجان الدعم بالتنسيقية والمسئولة عن كافة الفعاليات التي تنظمها أو تشارك فيها التنسيقية.

وتابع يعمل أعضاء التنسيقية على تطبيق القواعد وإقرار النظام وأيضا الاهتمام بالجانب الإنساني والاجتماعي ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية المختلفة حفاظا على المساحات المشتركة.

وتتكون اللجنة من أعضاء حزبيين ومستقلين من كوادر التنسيقية بتنوع فريد يضم كافة التخصصات و المهارات.

وتتبني اللجنة سياسة واضحة في تدريب أعضائها على المراسم والبروتوكولات ومهارات التنظيم والإدارة والحشد لتنمية روح الالتزام.