نقيب الأشراف: استضافة مصر لقمة المناخ يؤكد دور القاهرة المحوري عالميا

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن استضافة مصر لقمة المناخ "COP 27" هو امتداد للدور المحوري الذي تضطلع إليه مصر إقليميا ودوليا، هذا المسار الذي يجب أن تسلك فيه البشرية شوطًا هامًا، نظرًا لما يشهده هذا الكوكب من تغيرات طارئة وتحديات جسيمة تتطلب إيجاد حلول عاجلة ومبتكرة تفاديًا لحدوث أية كوارث طبيعية.

وأكد نقيب السادة الأشراف، لـ" الدستور"، أن مصر في ظل قيادتها الواعية ستقطع شوطًا هامًا في هذا المسار حتى يستفيد منه العالم أجمع، موضحا أن cop 27 وهو أكبر مؤتمر عالمي يجمع رؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة، واستضافة مصر لـ cop 27 يعد فصلا جديدا من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي، وهو يعد توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ.

الإنجاز يضاف لحصيلة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخراً على كافة المستويات

أكد نقيب السادة الأشراف، أن الإنجاز يضاف لحصيلة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخراً على كافة المستويات ونجاح مبادراتها وحرصها على التعامل مع قضية المناخ بجدية ومواجهة تغير المناخ باعتباره أمر حتمي.

كانت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، قد قالت إن تنظيم مصر قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، يؤكد دور مصر المحوري على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن قمة المناخ هي حدث عالمي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الترتيب لاستضافة الحدث العالمي منذ 2015.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور و المُذاع على قناة «النهار»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد الدول الإفريقية في اتفاق باريس، وقدم للعالم مطالب القارة الإفريقية بشأن تغيرات المناخ والانبعاثات، موضحًة أن دور مصر في المفاوضات لم يكن فقط عن القارة الإفريقية ولكن عن المجموعة العربية أيضًا، وهذا معناه أن مصر لها مردود وتأثير على المجموعات التفاوضية، ولها تأثير في تقريب وجهات النظر.