حنين حسام داخل قفص الاتهام في جلسة إعادة إجراءات محاكمتها (صور)

أودع حرس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد ، فتاة الـ"تيك توك" حنين حسام داخل قفص الاتهام لحضور جلسة، إعادة نظر الحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة “تيك توك” حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.

حيثيات حكم حبسها ومودة الادهم

كانت أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة فتيات تطبيق الـ"تيك توك" حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومودة الأدهم، و3 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر".

وذكرت الحيثيات أن المتهمين حصلوا على منفعة مادية نتيجة التحريض على الفسق والإغراء والدعارة، والالتقاء بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلي.

وذكرت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، أن المتهمة الثانية مودة فتحي رشاد الشهيرة بـ"مودة الأدهم"، بما لها هي الأخرى التأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق “لايكي” وإجراء محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولًا لاستغلالهم في تحقيق منافع مادية.

وأضافت الحيثيات، “كما قامت المتهمة بتصوير نفسها في الطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء للإغراء واستقطاب الفتيات بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدات على تطبيق (لايكي)”.

وتابعت أن المتهمة مودة الأدهم استغلت الطفلين “س” و"ي" وتصويرهما في مقاطع رقص وتعريض حياتهما للخطر، ونشر الفيديوهات على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح وتحقيق منفعة مادية من خلال استخدامهم.