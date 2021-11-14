الأحد 14 نوفمبر 2021
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مصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيًا لـ110 شباب وفتيات

جريدة الدستور

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدنى، حفل زفاف جماعيًا لـ110 شباب وفتيات، على الملعب المكشوف بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية.

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يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً.

وأقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعى بحضور عدد من المدعوين من مختلف المحافظات، وتضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عددا من العروض التى تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين، وكذلك توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة.

وأشار اللواء أ.ح مُحب حبشى خليل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى، ولإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجاً.

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من جانبهم، أعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسيوط، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والفنانين.

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