الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأخيرات خط الوجه البحري 85 دقيقة اليوم

قطار تحيا مصر
قطار تحيا مصر

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

 

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٩٠  دقيقة

 

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٥٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة   ٩٠ دقيقة

 

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٨٥ دقيقة

 

رابعاً : خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٧٠ دقيقة

 

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٧٠ دقيقة

 

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذهامن تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

 

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد القطارات المحسنة والروسية، وتنشر الدستور مواعيد القطارات الروسية والمحسنةمن القاهرة إلى أسوان اليوم.

 مواعيد القطارات الروسية

قطار 164 قيام 3:30 عصرا روسي

قطار 2006 قيام 5:15 مساء VIP

قطار 2012 قيام 5:30 مساء أسباني

قطار 188 قيام 6:00 مساء روسي

قطار 1014 قيام 6:50 مساء روسي

قطار 988 قيام 7:00 مساء أسباني

قطار 88 قيام 8:00 مساء أسباني

قطار 1012 قيام 8:20 مساء روسي

قطار 2014 قيام 9:00 مساء VIP 

قطار 996 قيام 10:00 مساء أسباني

قطار 90 قيام 10:15 مساء محسن

قطار 2008 قيام 11:00 مساء VIP

قطار 1008 قيام 11:15 مساء روسي

قطار 1010 قيام 12:05 ليلا روسي.

السكة الحديد تأخيرات الوجه ٨٥ دقيقة اليوم وصلت

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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