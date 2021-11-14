الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسؤولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات السكنية والخدمية بأسيوط الجديدة

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

زار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، المشروعات السكنية والخدمية بمدينة أسيوط الجديدة، ترافقهم المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومسؤولو الهيئة وجهاز المدينة والمشروعات.

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يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بجميع المدن، والعمل على سرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان، والمشروعات الخدمية، ليستفيد بها المواطنون.

واستهل مسؤولو الإسكان، زيارتهم لمدينة أسيوط الجديدة، بعقد اجتماعٍ مع مهندسي الجهاز والمشرفين على المشروعات الجاري تنفيذها وعددٍ من مسئولي الشركات المنفذة، وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، وكذا التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بكفاءة وجودة عالية.

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ثم شملت جولة مسئولى الإسكان، تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة الحي الأول ومركز خدمات المدينة، مروراً بكافة مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، بجانب تفقد أعمال الزراعة والتطوير وتنسيق الموقع بالحيين الأول والثاني.

كما تم تفقد المنطقة الإقليمية، مروراً بالممشى السياحي الجاري تنفيذه بطول ٢ كيلو متر، وبجامعة أسيوط الجديدة وجامعة سفنكس ونادي وادي دجلة ومناطق الإسكان القومي وإسكان الشباب بالحي الأول.

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وخلال الجولة، شدد مسئولو الوزارة على ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من المشروعات، مع الاهتمام بجودة التنفيذ والوقوف على جميع العقبات والتحديات وتذليلها لدفع الأعمال.

صباح وزير الإسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية لمشروعات القومية أسيوط الجديدة المشروعات الخدمية

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وائل لطفي

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