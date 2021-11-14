عرض «عائلة تس» على مسرح محمد العلي في موسم الرياض.. الثلاثاء

تنطلق عروض مسرحية "عائلة تس" بطولة مصطفى خاطر، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، على مسرح محمد العلي، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بعد غد الثلاثاء ولمدة 5 أيام.

ووصل أبطال عرض المسرحية قبل أيام، إلى السعودية، استعدادًا لتقديم عرضها المسرحي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ويواصل فريق العرض المسرحي، استعداداته للعرض، بعمل البروفات النهائية له حيث من المقرر أن يقوموا بعمل البروفة الجنرال لمسرحية اليوم، فيما نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو يوثق تلك الاستعدادات.

والعرض من إنتاج آلاء الغزالي، ومنتج فني: فاطمه هنيدي، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وإضاءة أحمد الدبيكي، ومدير الفرقة رشدي سلامة، ومدير المسرح إسلام سالم، وتصميم ملابس: دكتور خالد عبدالعزيز، واستعراضات: مصطفى حجاج، ومخرج منفذ: خليفة، وألحان إسلام ذكي وإخراج أوتاكا.