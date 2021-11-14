5 إصدارات جديدة للشاعر مسعود شومان في معرض الكتاب المقبل

أعلن الشاعر مسعود شومان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، أنه يستعد لصدور 5 كتب جديدة له، مع إنطلاق الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

وقال "شومان"، إن الأعمال التي ستصدر هي نتاج عمل ومثابرة لمدة 15 عاما، وتنقسم إلى ثلاثة دواوين و كتابان بحثيان، لافتا إلى أن بعضها فى الانتظار منذ أكثر من عامين فى المطابع.

و مسعود شومان، شاعر وباحث مصري من مواليد 16 يناير 1966، له إسهامات ثرية في الشعر العامي، وهو من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقّاد شعر العامية والمتابعين له.

كما له دراسات مهمة في حقلي الدراسات الشعبية والأنثروبولوجية، عمل مسعود شومان مديراً عاما للإدارة العامة للثقافة العامة والإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية ومديراً لتحرير جريدة مسرحنا ورئيسا لللإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين ورئيسا للإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيسا للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ويعمل الآن رئيسا للجنة الاستشارية العليا لأطلس المأثورات الشعبية ورئيسا لتحرير مجلة الثقافة الجديدة .

صدر له من قبل، الخطاب الشعري في الموال، دراسة تحليلية في نشكيل النماذج الإنسانية، القاهرة، 1994، أول بروفة (ديوان الفتافيت)، القاهرة، ط 1، 1996، مربعات ابن عروس (دراسة وتحقيق) دار سما للطبع والنشر، القاهرة، 2000، بيجرب المشي على رجل واحدة (ديوان شعري)، سلسلة كتابات جديدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002، أول بروفة (ديوان الفتافيت)، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 2،القاهرة، 2002، رجلي أتقل من سنة 67، أصوات أدبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2003، الديك الفنان - ديوان شعري للأطفال - سلسلة كتاب قطر الندى - أغسطس 2003، ذاكرة مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم، هيئة قصور الثقافة، ديسمبر، 2003، ذاكرة النشر الإقليمي ببليوجرافيا إصدارات الأقاليم الثقافية، 2003، قبل ما يردموا البحيرة على نفقته 2004.طبعة ثانية 2007، اخلص لبحرك، دبوان شعرى، 2007، صاحب مقام ديوان شعري، نهضة مصر 2008، الموسوعة المصرية لأغنيات الطفل الشعبية - المركز القومى لثقافة الطفل 2006، ما تقفشى عند بداية الحواديت، ديوان شعري، مطبوعات المرسم، 2011، بس مين يفهم، دار الأدهم، 2012، مساحات الالتباس والوعى بالنص الشعبي، هيئة الكتاب 2013، اكتبوا تحت الظلام بكرة، دار الأدهم 2014، دكان للخردة دار العين 2014، المؤتلف والمختلف قراءات في شعر العامية المصرية 2015، الموسوعة المصرية لأغنيات الطفل الشعبية، ط 2 مكتبة الأسرة 2015، عارف يارب ديوان شعرى الهيئة المصرية العامة للكتاب 2016.