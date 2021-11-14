الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن مواعيد عرض البرامج التعليمية لـ4 ابتدائي على قناة «مدرستنا»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأولياء الأمور والطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، مواعيد عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة "مدرستنا".

ونشرت الوزارة، صور عرض البرامج التعليمية للمناهج المدرسية على قناة "مدرستنا" من 14 نوفمبر حتى 20 نوفمبر بالإضافة إلى مواعيد الإعادة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

عبر تردد القناة: 12303 أفقي

معدل ترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 5/6

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

يوم الاحد الموافق 14 نوفمبر مواد (اللغة العربية والعلوم والرياضيات)

يوم الاثنين 15 نوفمبر (لغة انجليزية وساينس ورياضيات)

الثلاثاء 16 نوفمبر (لغة انجليزية وعلوم ورياضيات)

الاربعاء 17 نوفمبر (لغة انجليزية وساينس ورياضيات)

الخميس 18 نوفمبر (لغة انجليزية وعلوم ورياضيات)

الجمعة 19 نوفمبر (لغة عربية وساينس ورياضيات)

السبت 20 نوفمبر( لغة عربية وعلوم وساينس)

بيان التعليم
بيان التعليم
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