الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

سفير الفاتيكان بالقاهرة في زيارة لجامعة أسيوط غدا

المطران نيقولاوس
المطران نيقولاوس هنري تيفينان سفير الفاتيكان بالقاهرة

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن استقبال الجامعة، غداً الإثنين 15 نوفمبر، المطران نيقولاوس هنري تيفينان سفير الفاتيكان بالقاهرة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الزيارة تأتي فى إطار الدور التنويري والحضاري للجامعة والذي يحث على نبذ خطاب الكراهية والعنف وإرسال قيم التسامح والمحبة والرحمة وقبول الآخر وهى الرسالة التى تحرص الجامعة على تعزيزها من خلال مختلف الفعاليات والتي تنظمها والخدمات التى تقدمها لمختلف محافظات صعيد مصر.

وحول تفاصيل الزيارة أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمنسق العام لشئون الجامعات العربية، أن الزيارة تتضمن إقامة حفل استقبال وترحيب لسفير الفاتيكان وذلك بقاعة المناقشات بالمبنى الإدارى بالجامعة ، ثم جولة للمدينة الطبية بالجامعة وزيارة لمتحف كلية العلوم ومركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة والقرية الأوليمبية وذلك للتعرف على ما تملكه الجامعة من إمكانيات متقدمة وكوادر بشرية نابغة فى شتى المجالات.

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