الأحد 14 نوفمبر 2021
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تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار على الصعيد والسواحل الشمالية

سقوط الامطار
سقوط الامطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد،  طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن حالة الطقس تبدأ في الاستقرار اليوم على القاهرة وبعض محافظات الجمهورية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية ومتوسطة على عدد من محافظات الصعيد، وتقل حدة الامطار على أسوان والبحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار

ونشرت هيئة الأرصاد، خريطة سقوط الامطار اليوم الأحد، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد (نويبع -كاترين-شرم الشيخ -المنيا-اسيوط -سوهاج-قنا-الأقصر -أسوان-أبوسمبل) على فترات متقطعة.

وتتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا  على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على (حلايب-شلاتين-مرسى علم-القصير -سفاجا- الغردقة والطرق المؤدية منها إلى جنوب البلاد).

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طقس معتدل

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد قالت، في بيان لها إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، وتنخفض الحرارة ليلا ويشعر المواطنون بالبرودة.

شبورة

وقالت هيئة الأرصاد إن الشبورة المائية تبدأ من 5 لـ7 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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