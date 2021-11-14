الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«غدا آخر فرصة».. تفاصيل تطبيق قرار منع الدخول بدون لقاح كورونا والعقوبات

كورونا
كورونا

تسعى الدولة المصرية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد،  لتوفير كافة الإجراءات الاحترازية للتقليل من خطر الإصابة بهذا الفيروس الذي عصف بحياة الكثيرين، وأصاب الملايين، لتقرر مصر منح اللقاح مجاني للجميع.

"آخر موعد لعدم تلقي اللقاح"

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد أعلن أنه سيتم منع دخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا من دخول إلى المصالح الحكومية في 15 نوفمبر المقبل والمواطنين بداية من أول ديسمبر المقبل.

وتم منح مهلة منذ قرابة شهرين لتطبيق القرار بحد أقصى حتى 15 نوفمبر الجاري، وهو القرار الذي بدأت بعض الوزارات تطبيقه  وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الصدد، على أن تلتزم كل الجهات الحكومية في تطبيقه اعتباراً من يوم غداً الإثنين الموافق 15 نوفمبر.

"العقوبات"

منع دخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر أو سيكون عليه أن يجري تحليل"بي سي آر" كل أسبوع.

 كما تقرر بداية من ‪أول ديسمبر عدم السماح لاى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية التي لن تؤدي للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان،  قد أعلن بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن اليوم الأول من بدء العمل بمراكز اللقاح داخل مترو الأنفاق، 500 مواطن خلال الساعات الأولى من خلال مركزي التطعيم المثبتين بمحطة "السادات".

ولفت "عبدالغفار"، إلى أنه جارٍ العمل على تثبيت 14 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل (السادات، الشهداء والعتبة)، بمعدل مركزين بكل محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية.

مجلس الوزراء رئيس الوزراء وزارة الصحة الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى

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