الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سلع مجهولة المصدر ومتهمين بالغش التجاري فى حملة تموينية بالجيزة

ضبط سلع مجهولة المصدر
ضبط سلع مجهولة المصدر

شنت إدارة شرطة التموين بالجيزة حملة مكبرة  استهدفت عددًا من الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع المغشوشة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والفاسدة.

وحرر رجال مباحث التموين  خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 62 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وسلع بدون بيانات، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بعدد من المخابز، وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

غش تجاري شرطة التموين ضبط المتهمين اغلاق منشآت المحلات التجارية سلع مجهولة المصدر

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وائل لطفي

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