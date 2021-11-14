«الجزار» يُتابع سير العمل بمشروعات سكنية وخدمية في السادات

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة السادات، لافتاً إلى أنه تم وجارٍ بالمدينة تنفيذ 6376 وحدة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، بجانب تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بمشروع دار مصر ومشروعات المرافق والطرق لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة، لاسيما المناطق الصناعية والمناطق الحديثة.

وأوضح “الجزار”، في بيان اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4060 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين بحى النور نموذج 3 غرف وصالة على مساحة 1033 فدانًا، بجانب تنفيذ 1740 وحدة بالمشروع بحى الفردوس نموذج 3 غرف وصالة على مساحة 952 فدانًا، وجارٍ تنفيذ 576 وحدة بالمشروع بحي الفردوس نموذج غرفتين وصالة.

وبالنسبة لمشروع دار مصر، قال الوزير، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والتي تضم360 وحدة سكنية 15عمارة، وجارٍ الانتهاء من تسليم الوحدات المخصصة للمواطنين، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضم 432 وحدة سكنية 18عمارة وتم الاستلام الابتدائى للعمارات.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروعات الخدمات بسكن لكل المصريين فتشمل تنفيذ مدرسة تعليم أساسى تضم 42 فصلاً وبها مسرح وملاعب، ووحدة صحية على مساحة 1600م، وسوق تجارية على مساحة 1600 م، وملعب ثلاثي على مساحة 2000م2 يضم مبنى إداريًا وملعبًا من النجيل الصناعى، ومبنى حضانة على مساحة 2000 م2، ومدرسة النيل الدولية وتضم مبنى المدرسة، ومبنى الإدارة والمسرح، ومبنى رياض الأطفال، وملاعب وغير ذلك.

من جانبه، أشار المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أن مشروعات الخدمات بالمدينة تضم أيضاً مركز الشباب المطور بالمحور المركزي الجديد، المقام على مساحة 15 فدانًا بقيمة استثمارات 149.37 مليون جنيه.

وأضاف “سالمان”، أن مشروعات الصرف الصحي بالمدينة تضم محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3/ يوم " 20 ألف م3/ يوم معالجة ثنائية و 20 ألف م3/ يوم معالجة ثلاثية"، وجارٍ إمداد المنطقة الصناعية الثامنة بالمرافق بقيمة استثمارية 1,028 مليار جنيه، بجانب تصميم أعمال المرافق للمناطق الصناعية الشاغرة.

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع فصل الصناعى عن الآدمى، ويشمل شبكات انحدار قطر 800 مم بطول 2800 متر، ومحطة رفع بطاقة 25000 م3 /يوم، وخط طرد قطر 1500 مم بطول 1150 مترًا، وخط انحدار قطر 900 مم بطول 1400 متر بقيمة إجمالية 64.8 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من أعمال الترفيق وسيتم التسليم لقطع الأراضى طبقا للمخطط الزمنى بأحياء النرجس والروضة والريحان، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق لقطع الأراضى بالمناطق السكنية التى تم تخصيصها عن طريق القرعات بحى الفردوس بقيمة إجمالية 159.4 مليون جنيه.

وقال رئيس الجهاز عن قطاع الكهرباء، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أكبر محطة محولات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدينة بقدرة 525 ميجا فولت بالمنطقة الصناعية الثامنة، تنفيذ شركة سيمنز، وبتوسعات مستقبلية 350 ميجا فولت، وتعد هذه المحطة أولى المحطات التى يتم بها تنفيذ خاصية تتبع لبيانات المحول فى مصر، وقد بلغت نسبة الانجاز بالمحطة 98% تمهيداً لافتتاحها.

كما أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات الامتداد السكنى بقدرة 525 م. ف. أ بقيمة استثمارية 385 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة محولات المطورين بقدرة 160 ميجا فولت أمبير بعدد 4 محولات والتى تحتوى على توسعات لمحول إضافى لتصبح قدرتها 200 ميجا فولت أمبير، وتغذى منطقة المطورين الصناعيين بمساحة 2.4 مليون متر مربع بعدد 82 قطعة مختلفة المساحات و 298 وحدة صناعية ضمن مبادرة الرئيس "استلم مصنعك بالرخصة"، ومجمعات صناعية كبرى مثل بولاريس، وسي بي سي، والسويدى.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة محولات الحى المتميز بقدرة 375 ميجا فولت أمبير، وخطوط الربط على الشبكة بأبراج هاى ماست، وتغذي 6 مناطق سكنية والقرية التكنولوجية والمدينة الغذائية للقوات المسلحة، موضحاً أنه تم إطلاق التيار الكهربائى من محطة المطورين وإنارة الوحدات والشوارع بحى النور بمشروع سكن لكل المصريين.

ونوه رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال طرق ربط منطقة الأمن الغذائي بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي.