«خادشة».. تحرك من عضو بـ«الشيوخ» لمنع مسرحية «المومس الفاضلة»

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إنه في الوقت الذي تقوم به الدولة بجهود مضنية في مختلف القطاعات، لا يجب أن نغفل الدور الذي يلعبه الفن في تشكيل الوجدان والتأثير علي الشارع المصري، خاصة وأن الفن المصري عبر التاريخ كان وسيظل رسالة سامية ساعدت في تشكيل عقول المصريين ووعيهم لتظل القوى الناعمة المصرية قادرة على العبور بالأجيال إلى مستقبل أفضل وتدعم الحراك الفكرى والثقافي وتؤثر إيجابا في النشء.

وقال عضو مجلس الشيوخ، فى بيان:"له لقد تابعنا علي مدار الساعات القليلة الماضية عن الاستعدادت لعمل فني جديد تحت عنوان (المومس الفاضلة)، ورغم أن هذا العمل لم يخرج إلى النور إلا أن القائمين عليه يحاولون الترويج له بهذا الاسم الفاضح الذي يتنافي مع كل القيم والتقاليد المصرية، فهذا اللفظ الخادش نرفض أن يتنقل بين مسامع أطفالنا ويدخل بيوتنا، بل ويتنافي تماما مع الرسالة السامية للفن المصري".

ولفت إلى أنه يدعم وبشدة التحرك البرلماني من النائب الدكتور أيمن محسب، والذي تقدم بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة في هذا الصدد، متابعًا:"وهذا إيمانًا منا كنواب بالحفاظ علي هوية الفن المصرى وعدم الانسياق وراء عناوين مبتذلة بدافع الترويج لعمل مسرحي بعنوان مبتذل يحقق ربحا تجاريا لأصحابه علي حساب قيم مجتمعنا بل ونتعجب من ردود أفعال القائمين علي العمل الذين أعلنوا تمسكهم بهذا الاسم المبتذل لعملهم الفني".

ونوه بأن “الجميع يدعم حرية الفن والإبداع، ولكن بما لا يخل بعادات وتقاليد المجتمع المصري، مشيرًا: إلى أن ”الفن المصرى رسالة سامية نقدمها لأبنائنا من أجل مستقبل أفضل ولا يمكن أن نغض الطرف عن أي محاولة للابتذال أو لنشر ألفاظ إباحية الهدف الأول والأخير لها لا يصب في صالح الوطن، فالقوى الناعمة المصرية أمن قومي يدافع عن أبنائنا ويغذي أفكارهم بما يتفق مع الأخلاق والقيم السائدة في المجتمع."