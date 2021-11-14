الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

13 مصابا بحادث مروّع في حدائق الأهرام

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص بمنطقة حدائق الأهرام، محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات الأمنية مفاده وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بحدائق الأهرام أمام البوابة 3 اتجاه الفيوم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 13 شخصًا وتم نقلهم  إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعززت اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

حادث تصادم غرفة عمليات سيارات الإسعاف حدائق الأهرام غرفة عمليات المرور الخدمات الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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