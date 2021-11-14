الأحد 14 نوفمبر 2021
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محافظات

لمدة 10 أيام .. فتح باب التقديم لمعلمي الحصة لسد العجز بمدارس جنوب سيناء

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن محمد حامد عقل، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء،  فتح باب الترخيص للعمل بنظام الحصة للتخصصات الأساسية وفقا لاحتياجات العجز بالمدارس حتى الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن المواد المطلوب الترخيص بالعمل لها بنظام الحصة (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – اللغة الفرنسية – اللغة الألمانية – المواد الفلسفية – معلم فصل – رياض أطفال – المواد التجارية – المواد الفندقية).

وأوضح عقل، أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: أصل شهادة المؤهل التربوي أو المؤهل العالي المناسب وشهادة التأهيل التربوي، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صورة شهادة الميلاد، الإقرار بعدم التعيين مستقبلا أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة، طلب بإسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها.

وأوضح عدنان توفيق، مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، أن التقديم لطلبات الترخيص للعمل بنظام الحصة يتم وفق الضوابط التالية وهي الحصول على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عال مع شهادة التأهيل التربوي، اتفاق المؤهل الدراسي المطلوب مع المؤهلات المطلوبة للتخصص، وعدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة  العامة للدولة، وتتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007.

وتابع: "لا يجوز أن يزيد نصاب المرخص له بالعمل بنظام الحصة عن (24)  حصة أسبوعيًا، وعدم مشاركة المرخص له بالعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ويتم تقديم الطلب للترخيص بالعمل بنظام الحصة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها مقدم الطلب، كما يتم تقديم الطلبات حتى الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021.

عجز معلمين جنوب سيناء محافظ تقديم

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