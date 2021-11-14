الكندوز بـ145 جنيهًا والضأن بـ150 للكيلو.. أسعار اللحوم فى الأسواق

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، ويتراوح سعر كيلو الكندوز بين 145 و165 جنيهًا، وسجل الكيلو في بعض المناطق 130 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيهًا، ونؤكد أن هذه الأسعار قد تشهد بعض الفروق الطفيفة بين سوق إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك حسب نوع وقطعية اللحوم.

أما بالنسبة للحوم الضأن فتراوح سعر الكيلو بين 150-170 جنيهًا، والكبدة الضأن 140-170 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيهًا للكيلو، وأخيرًا لا بد الإشارة إلى أن أسعار اللحوم فى المنافذ الحكومية تكون أقل بكثير من الأسعار عند الجزارين.

وأسعار السجق البلدي في السوق تسجل الآن 120-140 جنيهًا، أما أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 140-160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيهًا للكيلو.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم، وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري بالمحافظات، حصل عليها "الدستور"، إلى الهيئة عن أن الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن- تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن المخالفة بلغت كميتها 3030 كيلوجراما لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 10 محاضر.