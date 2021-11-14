استقرار في حالة الطقس بجميع مدن محافظة البحر الأحمر (صور)

تشهد محافظة البحر الأحمر اليوم الأحد، حالة من الاستقرار في الطقس، في كافة مدنها حلايب وشلاتين وكذلك مرسى علم والقصير وسفاجا وفتح جميع الطرق من والي المحافظة بعد غلقها لأكثر من 12 ساعة، وفتح طريق سفاجا - قنا وطريق القصير - قفط، وكذلك مرسى علم - إدفو.

فتح جميع طرق البحر الأحمر

كانت أعلنت إدارة مرور البحر الأحمر، اليوم، فتح جميع طرق البحر الأحمر المغلقة بسبب السيول والأمطار بعد تحسن أحوال الطقس بالمحافظة، والتأكد من عدم حدوث تدهور بالطرق في ساعات الليل .

وأعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، عن فتح طريق سفاجا - قنا، وطريق القصير - قفط، وطريق القصير مرسى علم الساحلى، وطريق مرسى علم إدفو، بعد غلقها لقرابة 12 ساعة.

وكان مركز عمليات المحافظة، قرر مساء أمس السبت، بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، عن غلق طريق سفاجا - قنا، وطريق القصير - قفط، وطريق القصير مرسى علم الساحلى وتحويل حركة المرور للطريق الإقليمي الجديد، وذلك بناء على تعليمات المرور وحفاظا على أرواح المواطنين كإجراء احترازي.

وكشف مصدر أمني بالبحر الأحمر، أن محافظة قنا أخطرت بغلق طريق قفط القصير بعد سقوط سيول داخل حدودها الجغرافية، ما أدى إلى الغلق من جانب البحر الأحمر كإجراء احترازي ولعدم مرور قائدي المركبات.