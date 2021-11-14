الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

8 اجتماعات لـ«خطة النواب» لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2020-2021

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، 8 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، و تعقد اللجنة اليوم الأحد اجتماعين، لاستعراض النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والملاحظات العامة حول الحساب الختامي، وكذلك استعراض العلاقة بين نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي  2020-2021 .

وتواصل لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها، بعقد جلستين يوم الاثنين، لمناقشة الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ("ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة"  – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020-2021.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعين لها بعد غد الثلاثاء، الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2020-2021.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعين يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  للعام المالي 2020-2021، ومناقشة حساب ختامي موازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021.

ومن المقرر أن تعقد تلك الاجتماعات بحضور وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب رؤساء هيئات تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمجتمعات العمرانية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب فخري الفقي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة

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