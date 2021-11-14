الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» بدء توزيع التغذية المدرسية فى 6 محافظات غدًا

رضا حجازي
رضا حجازي

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى توزيع الوجبات المدرسية على طلاب مدارس 6 محافظات، غداً الإثنين وهي محافظات "القاهرة- الجيزة-  البحيرة- أسيوط- الأقصر- قنا".

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، تعظيمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خلال خطاب رسمي موجه لجميع المديريات التعليمية، أن ذلك القرار يأتي تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب.

وشدد الخطاب، على أنه يجب التوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: w w w.egcovac.mohp.gov.eg، ثم سيتلقي الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

يذكر أن العام الدراسي 2021- 2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021- 2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتستمر لمدة 20 يومًا لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

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