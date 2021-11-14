«الزراعة» تكشف عن كيفية إعداد منقوع «الكمبوست» لاستخدامها في الزراعة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في جهاز تحسين الأراضي عن عملية تجهيز منقوع “الكمبوست” لاستخدامها في الزراعة، حيث يجهز “الكمبوست” من خلال وضع 10 كجم في كيس خيش ونقعهم في 100 لتر ماء وتركهم لمدة 24 ساعة ثم تصفيتهم بالترشيح ويؤخذ الناتج الرائق ويخفف حسب الاستخدام, يستخدم لتغذية النبات بنسبة 1 : 20 كما يستخدم لمقاومة الأمراض الفطرية والبكتيرية بنسبة 1 : 100 يوميًا لمدة أسبوع ثم تقل لتصبح كل يومين.

وقال تقرير للوزارة الزراعة ان طرق الحصول على “الكمبوست” من خلال النظام الهوائي السالب: تنقع كمية من الكمبوست في الماء بمعدل 1 : 10 على الترتيب لمدة يومين، ثم تقلب يدويا من 2 إلى 3 مرات / يوم بجانب عدم ضخ هواء فى المنقوع خلال فترة النقع ثم يتم ترشيح المنقوع.

وأيضًا من خلال النظام الهوائي الموجب : تنقع كمية من “الكمبوست” فى الماء بنفس المعدل السابق لمدة تتراوح من 1 إلى 5 أيام ويمكن تزويد بعض الإضافات التى ترفع من جودة وفعالية منقوع الكمبوست مثل المولاس والأعشاب البحرية ونبت الشعير مع دفع الهواء به طوال مدة النقع، مما يسمح بإذابة المركبات العضوية المفيدة الموجودة بالكمبوست والمخلبيات العضوية وزيادة أعداد الكائنات الحية الدقيقة.

وكذلك استخدام التسميد الأرضي: يمكن تسميد النباتات عن طريق شبكة الرى بالتنقيط بعد تخفيفه بالماء بنسبة 1 : 20 بحيث يتراوح تركيز الأملاح به بين 1.5 إلى 2.5 ملليموز.

والتسميد الورقي: يخفف الكمبوست بالماء بنسبة تتراوح بين 1: 30 بحيث يكون تركيز الأملاح به 1 ملليموز، وذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية فى صور بسيطة لإمتصاص النبات بالإضافة إلى العديد من منظمات النمو التى تحسن من نمو النباتات.

حيث يكافح الكمبوست أمراض البيثيم والريزوكتونيا والفرتيسليم، والفيوزاريوم وأيضًا مسببات البياض الدقيقى والزغبي.

وقال التقرير إن “الكمبوست” يعمل على مكافحة الحشرات لأنه يحتوي على إنزيم الكيتينيز الذى يعمل على تحلل الكيتين الموجود فى جدر خلايا الحشرات، مما يؤدي إلى موتها مثل مكافحة الذبابة البيضاء والمن, والعناكب ودودة ثمار الطماطم وفراشة ورق الكرنب، وكذلك مكافحة الأمراض الفطرية والبكتيرية.