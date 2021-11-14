استمرار غلق ثلاث طرق من وإلى البحر الأحمر بسبب الطقس

لليوم الثاني تواصل الأجهزة المختصة، إغلاق 3 طرق ما بين البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، بسبب السيول، وهي طريق مرسى علم - إدفو، وطريق القصير-قفط، وقنا- سفاجا، وتم تحويل الحركة المرورية بطريق مرسى علم- القصير، للطريق الجديد الإقليمي، وذلك لحين التحسن في الأحوال الجوية وإزالة آثار السيول.

وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر أمس السبت غلق عدد من الطرق من وإلى محافظة البحر الأحمر بسبب حالة الطقس وسقوط سيول على بعضها.



إلغاء رحلات التفويج السياحي بين البحر الأحمر والأقصر بسبب الطقس

وألغت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، رحلات التفويج السياحي من الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر إلى المناطق السياحية والأثرية بالأقصر بسبب سوء حالة الطقس، وإغلاق طريق سفاجا قنا، أمام الحركة المرورية بسبب الأمطار والسيول.

وأكد مرافقو الأفواج السياحية أن غرفة شركات السياحة أخطرتهم بإلغاء إصدار التراخيص الخاصة بالتفويج لحين تحسن الأحوال الجوية وفتح الطرق المغلقة المؤدية للأقصر، كما تم إخطار شركات السياحة والسائحين بالقرار.

يذكر أن العشرات من المركبات السياحية التي تقل السائحين تقوم يوميًا برحلات اليوم من البحر الأحمر إلى المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر.

كانت محافظة البحر الأحمر قد أعلنت أمس الجمعة إغلاق عدد من الطرق أمام الحركة المرورية بعد استقرار الأحوال الجوية.