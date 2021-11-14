«مهدي وعابدين والشريف» بطلات حكايات جديدة من «زي القمر» و«إلا أنا»

حصلت عدد من الفنانات على فرصة قوية للوقوف على بطولات حكايات جديدة جار تصويرها من المسلسلات المعروضة حاليا على قنوات المتحدة لعرضها خلال الفترة القادمة.

فبعد المشاركة المميزة في حكاية "لحظة ضعف" حصلت الفنانة رشا مهدي على بطولة أولى لها من خلال حدوتة "مريم"، ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، والمقرر عرضها على قناة CBC، خلال الفترة المقبلة، وهي من بطولة رشا مهدى وعفاف شعيب وسلوى عثمان وإسلام حافظ ومن تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام.

بينما تدخل كلا من الفنانة نهى عابدين والفنانة ولاء الشريف بطولة مطلقة جديدة من خلال حكاية باسم "طعم الدنيا" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" من خلال ضخ دماء شبابية جديدة في الدراما المصرية ويشارك في البطولة الفنان الكبير كمال أبو رية ومحمد علي رزق ويدخل الطاقم التصوير خلال الساعات القادمة.

وتعرض حاليًا الحكاية السادسة من الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" بعنوان "ويبقى الأثر" في بطولة مطلقة أولى للفنانة نجلاء بدر والتي انتهت من تصويرها خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل حكاية ويبقى الأثر بطولة نجلاء بدر

تتحدث الحكاية عن ألم فراق الزوج ومواجهة الزوجة لكل متاعب ومصاعب الحياة والعيش على ذكرى الحب بين الطرفين، والحكاية تقدم عبر 10 حلقات تعرض من السبت إلى الأربعاء لمدة أسبوعين، ويشارك في الحكاية كلًا من الفنان الكبير لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش ورانيا منصور والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري.

وخلال الأسبوع الماضي عرضت حكاية "أم العيال" بطولة كلًا من؛ رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغني وعدد من الفنانين الشباب، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.