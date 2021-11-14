الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بحبس متهم بقضية قتل عقب ملاحقته قضائيًّا وضبطه بالإمارات

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت النيابة العامة بحبس متهم مصري يحمل الجنسية الأسترالية أربعةَ أيام احتياطيًّا؛ لاتهامه بارتكاب واقعة قتل مجني عليها داخل وحدة سكنية بحلوان، ووضعه النار بالوحدة، وذلك بعدما تمكنت من ملاحقته قضائيًّا عقب فراره خارج البلاد بأمر ضبط دولي أصدرته جرى تنفيذه بإلقاء القبض عليه بإمارة دبي وتسليمه للسلطات المصرية. 

حيث كانت النيابة العامة قد أُبلغت في الرابع من شهر نوفمبر الجاري باندلاع حريق في وحدة سكنية بمنطقة حلوان، وأفاد مالكها بأن المتهم أخبره بتوجهه للوحدة يوم الحادث، ثم خلالَ تنظيف الوحدة بمعرفة شقيق مالكها عَثر على جثمان المجني عليها بها، وهي مصرية تحمل الجنسية الأسترالية، وأوضح أنها والمتهم كانا يقيمان بها، وأن الأخير أبلغه يوم الواقعة باندلاع الحريق وتواجد المجني عليها داخل الوحدة. وقد أسفرت تحريات الشرطة عن ارتكاب المتهم الواقعة بقتله المجني عليها داخل الوحدة، ثم وضعه النيران فيها وفراره هربًا. 

وبانتقال النيابة العامة لمعاينة الوحدة تبينت ما بها من آثار الحريق، وناظرت جثمان المجني عليها فيها، فشاهدت ما بها من إصابات وجروح، وخلال المعاينة عُثر على قارورة تحوي مادة معجلة للاشتعال وقطعة من القماش ملوثة بآثار دموية فتحفظت عليهما النيابة العامة لفحصهما، وبمشاهدة النيابة العامة تسجيلات آلة مراقبة مثبتة بمحيط العقار محل الواقعة شاهدت دخول المتهم والمجني عليها إليه ثم خروج المتهم وحده خلال وقوع الحادث.

وبسؤال النيابة العامة شهودًا من الجيران بالعقار والعقارات الملاصقة له تواترت أقوالهم على سماعهم استغاثات المتهم عقب اندلاع الحريق بالوحدة؛ لعدم تمكنه آنذاك من فتح باب العقار، ثم اختفائه بعدَ إنقاذه، وأدلى مالك الوحدة وشقيقه بذات مضمون أقوالهما بالبلاغ مؤكدين أنَّ المتهم صديقُهما، ودائمُ التردد وصديقته -المجني عليها- على الوحدة للإقامة فيها منذ فترة. 

وإذ أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط المتهم عقب تحديد بياناته من مصلحة الأحوال المدنية تبين مغادرته البلاد يومَ وقوع الحادث إلى دولة الإمارات العربية، فأصدرت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام أمرًا بإلقاء القبض عليه دوليًّا، وبالتنسيق بين إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (إنتربول القاهرة) والسلطات الإماراتية أُلقي القبض عليه في إمارة دبي، وسُلِّم مساء يوم الحادي عشر من الشهر الجاري للسلطات المصرية بميناء القاهرة الجويّ، حيث استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه فأقرَّ بارتكابه الواقعة وقتله المجني عليها داخل الوحدة على إثر مشادَّة بينهما، ثم وضعه النار بها، وفراره عقب ذلك، وأجرى محاكاة لكيفية ارتكابه الواقعة خلال معاينة تصويرية باشرتها النيابة العامة.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

النائب العام الإمارات التعاون الدولي اندلاع حريق الإمارات العربية أمرت النيابة العامة واقعة قتل القاء القبض

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